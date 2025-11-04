Transportvirksomhed på Djursland er gået konkurs
Tirsdag 4. november 2025 kl: 10:48Af: Jesper Christensen
Skifteretten under Retten i Randers har ifølge Statstidende tager virksomheden KJ Transport ApS med CVR-nummer 42077216 og adresse på Rådhusbakken 1 i Tirstrup på Djursland under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Skifteretten modtog 31. oktober
Statstidende skriver videre, at Skifteretten har udpeget advokat Mads Flemming Petersen, der har adresse i Jernbanegade Ebeltoft som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 31. oktober.
KJ Transport ApS, der havde for formål at drive vejtransport af gods samt speditions- og lagerhotelvirksomhed foruden hertil beslægtet virksomhed, blev etableret af Karina Jørgensen 1. februar 2021 og beskæftigede to medarbejdere. I det senest afsluttede regnskabsår havde virksomheden, hvad der svarede til tre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.
Virksomhedens senest afsluttede årsrapport - 2024 - viste et resultat på minus 219.806 kroner og en negativ egenkapital på 190.688 kroner.
I årsrapporten peger ledelsen på, at en fortsat drift er betinget af, at de kreditfaciliteter, der var tilstede ved årsskiftet, kunne fastholdes og udvides. Hvis de ikke kunne fastholdes, ville virksomheden ikke kunne fortsætte.
