Ledigheden i maj var uændret i forhold til april

BESKÆFTIGELSE:

Fredag 20. juni 2025 kl: 10:59

Af: Redaktionen

- Det er virkelig opsigtsvækkende, at vi fortsat formår at holde ledigheden på under tre procent i Danmark. Det er ikke nogen selvfølge i betragtning af, at vi lever i en verden med stigende politisk uforudsigelighed og økonomisk utryghed, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der peger på, at man skal være opmærksom på, at ledigheden udvikler sig forskelligt i landet, og at det i nogle områder er sværere at skaffe jobs til alle end andre.









- Jeg ser frem til, at kommuner landet over lancerer Ungeløftet, så de alt for mange unge uden job og uddannelse får bedre hjælp til at komme tættere på et meningsfuldt fællesskab. Jeg er stolt af, at alle kommuner har sagt ja til Ungeløftet og sammen med virksomheder og civilsamfund vil bidrage med at give en håndholdt hjælp til de unge, der har brug for det, siger beskæftigelsesministeren.









