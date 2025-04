Pakke med hash var forsynet med GPS-tracker

Tirsdag 29. april 2025 kl: 13:30

Af: Redaktionen Pakke blev fundet under en rutinekontrol hos en kurervirksomhed i Aalborg, hvor tolderne fik mistanke om, at der kunne være noget fordækt ved forsendelsen.- Afsenderen har gerne villet sikre sig, at pakken med hash kom frem til den rette modtager. Men godt tolderarbejde ville det heldigvis anderledes. Hash skal ikke ind over de danske grænser, og derfor arbejder vi konstant på at blive endnu bedre til at opsnappe denne type narkotika på baggrund af efterretninger, data og konkrete stikprøver, siger Jeppe Kjærgaard, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.I 2024 tilbageholdt Toldstyrelsen knap et ton hash, hvilket kanp er en halvering i forhold til året før. En del af forklaringen skal findes i, at der i 2023 blev fundet 900 kg hash på én gang i en lastbil i Rødbyhavn. Der har ikke været tilsvarende enkeltsager med mængder i den størrelsesorden i 2024.Toldstyrelsen samarbejder med politiet om kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse ulovlig import og handel i Danmark.Sagen er blevet overdraget til Nordjyllands Politi, der som ansvarlighed myndighed står for den videre efterforskning.