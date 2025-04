3,7 millioner rejser bliver elektriske

Onsdag 23. april 2025 kl: 13:54

Fakta om el-busser og de ruter, de er sat ind på:

De 25 nye el-busser i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Roskilde, Københavns, Egedal, Ballerup og Solrød Kommuner blev sat i drift søndag 13. april

Det er trafikselskabet Movia, der udbyder busdriften

De nye elbusser kører på linie 14,123, 216, 220 og 358, der tilsammen havde 3,7 mio. passagerer i 2024

El-busserne vil være udstyret med elektriske ramper

Omstillingen til el på linie 14,123, 216, 220 og 358 reducerer udledning af CO2 med 2.200 ton om året opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet

Med de 25 nye elbusser vil Movia være oppe på 593 elbusser i den daglige drift. Det svarer til 53 procent af Movia's busser

Omstillingen til emissionsfri busdrift startede i 2019 og ved udgangen af 2024 var halvdelen af Movia's busser el-busser





