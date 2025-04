Dobbelt så mange 70-74-årige tager arbejde

ANALYSE FRA ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Tirsdag 22. april 2025 kl: 17:59

Af: Redaktionen Beskæftigelsesfrekvens for 70-74-årige i procent. Fjerde kvartal i de forskellige år. (Kilde: DA på basis af tal fra Eurostat)Af analysen fremgår det, at i fjerde kvartal sidste år var godt 14 procent af de 70-74-årige i arbejde i Danmark, hvilket var en fordobling i forhold til fjerde kvartal 2021. Hermed er flere seniorer i Danmark i arbejde end i Sverige og Norge, hvor henholdsvis godt 12 og 10 procent af de 70-74-årige er i beskæftigelse.De senere år er beskæftigelsen blandt 70-74-årige i Sverige også steget, men ikke så meget som i Danmark. I Norge var beskæftigelsen blandt de 70-74-årige en anelse lavere i fjerde kvartal sidste år sammenlignet med fjerde kvartal 2021.Hos Dansk Arbejdsgiverforening peger man på, at den store stigning blandt seniorer i Danmark er blevet hjulpet på vej af reformer - blandt andet er folkepensionsalderen gradvist blevet sat op de seneste år, hvilket har ændret normerne for, hvornår man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.Derudover har indførelse af en senior-præmie og muligheden for at arbejde uden modregning i folkepensionen skabt yderligere incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet, ligesom de gode konjunkturer i perioden også kan have bidraget til stigningen.I forhold til EU-landene, hvor Sverige, men ikke Norge, er med, har seniorer i Danmark mellem 70 til 74 år haft den største stigning i beskæftigelsen fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2024. Kun seniorer i Letland har haft en stigning i beskæftigelsen, som kommer tæt på Danmark.Med den store stigning i beskæftigelsen de seneste år er Danmark nu blandt de lande, hvor 70-74-åriges beskæftigelse er højest. Island, Letland og Estland har en højere beskæftigelsesfrekvens end Danmark. Til sammenligning lå Danmark i midterfeltet i fjerde kvartal 2021, hvor 70-74-årige havde den 14. højeste beskæftigelse blandt de 29 lande - EU-landene sammen med Island og Norge.