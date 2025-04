Skoleskib markerer sit 90-års jubilæum i København

Onsdag 16. april 2025 kl: 11:52

Torsdag 24. april:

18:00 - 20:00: Åbent skib-arrangement, hvor interesserede kan besøge Skoleskibet Georg Stage og få et indblik i livet som skoleskibselev. Skibets elever står klar til at give en personlig rundvisning, hvor de deler ud af deres oplevelser og fortæller om livet ombord. Der er gratis adgang for alle interesserede, og langs skibet vil der være en informationsbod, hvor man kan høre mere om Georg Stage og de maritime uddannelser

Fredag 25. april:

11:00: Georg Stages venneforening afholder baksmønstring for sine medlemmer

13:00-17:00. Lukket sejlads for særligt inviterede gæster

18:00 - 20:00: Åbent skib-arrangement. Gratis entré

Lørdag 26. april:

13:00 - 20:00: Åbent skib-arrangement. Gratis entré

12:00 -14:00: Kagekonkurrence på kajen: Medbring egen hjemmebagte kage og vær med i konkurrencen om en sejlads for tre personer på Georg Stage søndag 27. april sammen med elever og besætning. Kagerne vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af Georg Stages elever

For 90 år siden præsenterede Stiftelsen Georg Stages Minde et nyt skib. Det gamle var blevet for småt, og i lyset af Skoleskibet Københavns forlis måske også lidt for farligt at sejle med. Det var derfor blevet solgt, og i stedet havde man ladet et nyt bygge på et værft i Frederikshavn.



Det er det skib, som lige siden har sejlet med unge med ambition om en karriere i Det Blå Danmark, og som nu bliver fejret.





Det første skoleskib med navnet »Georg Stage« blev bygget i 1882.





