Svensk industri-koncern med lastbiler og busser køber del af konkursramt batteri-koncern

Mandag 14. april 2025 kl: 17:53

Af: Redaktionen Købet omfatter produktionskapacitet, et forsknings- og udviklingssenter og et hold på omtrent 260 medarbejdere. Virksomheden har aktiviteter i et lejet produktionsanlæg i Gdańsk i Polen, og et forsknings- og udviklingscenter i Tomteboda ved Stockholm i Sverige.Scania forklarer, at den opkøbte del af Northvolt-koncernen - Northvolt Systems Industrial Division - udvikler og producerer batterisystemer for den tunge industri og off-highway markedssegmenter, og tilbyder en portefølje af batterimoduler og systemer, som bruges i materialehåndtering, anlægsudstyr og minedrift. Det opkøbte selskab vil være en partner til Scania’s forretningsenhed, Power Solutions, og operere som en selvstændig virksomhed inden for Scania Ventures og New Business.