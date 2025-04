Færdselsstyrelsen ændrer i virksomhedskontrollen

KØRE- OG HVILETIDER:

Fredag 11. april 2025 kl: 10:52

Af: Redaktionen Når virksomheder med efter tirsdag 1. april i år bliver indkaldt af Færdselsstyrelsen til kontrol af, om de overholder køre- og hviletidsbestemmelserne, sker det for en kontrolperiode på to måneder.Virksomheder modtager indkaldelse til kontrol i Digital Post sammen med en vejledning til at indsende data via Virksomhedsportalen.





Ændringen af kontrolperioden fra en til to måneder sker på baggrund af den ny køre- og hviletidsbekendtgørelse, der trådte i kraft onsdag 1. januar.





Baggrunden for, at Færdselsstyrelsen opdaterer bekendtgørelsen er, at Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at EU-noten i bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport og kontrol med arbejdstid ikke blev opdateret, da bekendtgørelsen blev udstedt i januar.





Derfor udsteder Færdselsstyrelsen bekendtgørelsen, hvor EU-noten er opdateret.







Ændringsbekendtgørelsen indeholder alene formelle ændringer og medfører ikke ændringer i reglerne.





Interesserede kan læse mere på Retsinformation - klik her:









