De tunge el-lastbiler er faldet tilbage

NYREGISTRERINGER:

Torsdag 10. april 2025 kl: 13:02

Af: Redaktionen

Volvo Trucks leverede trods et fald fra 30 til 22 ligesom i første kvartal sidste år flest tunge elektriske lastbiler i årets første tre måneder. Scania leverede syv mod fire i 2024, mens Mercedes-Benz leverede 4 mod 18 for et år siden. MAN kørte ind som ny i statistikken med 2 nyregisterede batteri-elektriske lastbiler.









Dennis Eagle, der producerer og leverer specialopbygninger, har endnu ikke fået nyregistreret batteri-elektriske lastbiler over 16 ton i år.









Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton Mærke Januar - marts 2025 Januar - marts 2024 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 22 62,86 % 30 56,60 % Scania 7 20,00 % 4 7,55 % Mercedes-Benz 4 11,43 % 18 33,96 % MAN 2 5,71 % - - Dennis Eagle - - 1 1,89 % I alt 35

(Kilde: Bilstatistik.dk)

