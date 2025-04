Marts i år blev bedre end sidste år

NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER:

Torsdag 10. april 2025 kl: 12:48

Af: Redaktionen Volvo Trucks blev nummer et med 133 - fem færre end i marts sidste år, mens Scania blev nummer to med 129 - 27 flere end i marts sidste år.





Mercedes-benz blev nummer tre med 44 - et fald på 13, mens MAN blev nummer fire med 28 - en fremgang på 4. På femtepladsen kom DAF med 15 - lige knap dobbelt så mange som i marts sidste år, mens Renault på sjettepladsen gik frem fra 4 til 6. Iveco på syvendepladsen fik nyregistreret 5 lastbiler over 16 ton - et fald på 3 i forhold til samme måned sidste år.









Ford trucks blev ikke noteret for nogen nyregistreringer i marts i år.







Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Marts 2025 Marts 2024 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 133 36,94 % 138 40,35 % Scania 129 35,83 % 102 29,82 % Mercedes-Benz 44 12,22 % 57 16,67 % MAN 28 7,78 % 24 7,02 % DAF 15 4,17 % 8 2,34 % Renault Trucks 6 1,67 % 4 1,17 % Iveco 5 1,39 % 8 2,34 % Ford Trucks - - 1 0,29 % I alt 360

342





(Kilde: Bilstatistik.dk)

