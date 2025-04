Ved udgangen af marts var der registreret 34.539 lastbiler over 16 ton i Danmark

Torsdag 10. april 2025 kl: 12:22

Af: Redaktionen Bestanden af lastbiler over 16 ton er vokset med 266 i forhold til for et år siden.

Udviklen de seneste 12 måneder liger udviklingen i den foregående 12-måneders periode.







Antal Januar – 2020 32.820 Februar 32.835 Marts 32.751 April 32.754 Maj 32.789 Juni 32.894 Juli 32.801 August 32.941 September 33.003 Oktober 32.970 November 32.933 December 32.866 Januar – 2021 32.904 Februar 32.930 Marts 33.211 April 33.458 Maj 33.598 Juni 33.760 Juli 33.682 August 33.795 September 33.861 Oktober 33.867 November 33.874 December 33.943 Januar – 2022 33.943 Februar 33.932 Marts 34.127 April 34.278 Maj 34.378 Juni 34.523 Juli 34.412 August 34.438 September 34.495 Oktober 34.442 November 34.288 December 34.285 Januar – 2023 34.169 Februar 34.091 Marts 34.273 April 34.315 Maj 34.378 Juni 34.522 Juli 34.406 August 34.552 September 34.513 Oktober 34.400 November 34.333 December 34.235 Januar – 2024 34.239 Februar 34.241 Marts 34.285 April 34.324 Maj 34.477 Juni 34.767 Juli 34.650 August 34.692 September 34.686 Oktober 34.611 November 34.564 December 34.510 Januar – 2025 34.489 Februar 34.517 Marts 34.539





(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.