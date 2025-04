Store og nye hollandske lastbiler kan køre på vegetabilske olier og fedtstoffer

Onsdag 9. april 2025 kl: 10:39

Af: Redaktionen

B100-biodiesel, der også er kendt som FAME-biodiesel (fedtsyremethylester) eller RME-biodiesel (rapsmethylester), er et brændstof, der udelukkende er fremstillet af vedvarende vegetabilske olier og fedtstoffer. Ved at bruge B100-biodiesel som brændstof kan man nedbringe CO2-udledningen fra kilde til hjul med op til 90 procent sammenlignet med fossilt dieselbrændstof, hvilket sidestiller B100-biodiesel med HVO (brintbehandlet vegetabilsk olie).





- Med introduktionen af MX-13 motoren til biodiesel tilbyder vi et andet alternativ for transportører, der har forpligtet sig til bæredygtig transport. Alle DAF lastbiler med en forbrændingsmotor er HVO-kompatible, men B100 er lettere tilgængeligt i visse regioner, siger Jeroen van den Oetelaar, der er chefingeniør hos DAF Trucks.









- Med B100-løsningen tilbyder vi nu transportører at gå en anden vej - ud over HVO og vores elektriske drivlinjer – for at reducere deres miljøaftryk uden at gå på kompromis med køretøjets driftssikkerhed, siger han videre.

