Aftalen accelererer den grønne omstilling af tung transport

BILIMPORTØRORGANISATION OM FREMRYKNING AF STØTTE TIL OMSTILLING:

Onsdag 9. april 2025 kl: 09:58

Af: Redaktionen - Det er meget positivt, at et bredt politisk flertal har lyttet til den store efterspørgsel i branchen og valgt at skrue op for tempoet. Alle de afsatte midler i første del af puljen, 75 millioner kroner, blev søgt inden for få minutter, hvilket illustrerer, at branchen vil den grønne omstilling. Et større beløb giver mulighed for, at udviklingen kan accelerere, og at endnu flere kan tage et skridt i en grønnere retning, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark.Den nye aftale om at fremrykke afsatte puljemidler betyder, at der i 2025 og 2026 udmøntes 425 millioner kroner til grøn omstilling af den tunge vejtransport, hvilket er et væsentligt højere beløb end tidligere aftalt. Aftalen omhandler en del af den samlede støttepulje på godt 750 millioner kroner, der er afsat over en årrække, og som har til formål at bidrage til omstillingen af den tunge vejtransport. I år bliver der frigivet 323 millioner kroner, mens beløbet næste år er 102 millioner kroner.Den tunge vejtransport står for omkring en fjerdedel af CO2-udledningen fra transportområdet, og potentialet for reduktion er betydeligt. Ifølge Mobility Denmark udgør el-lastbiler under 10 procent af nye lastbiler i Danmark.- Vi ved, at grøn omstilling af tung transport stiller store krav til branchens aktører, og derfor er det afgørende, at vi ser politiske ambitioner blive omsat til konkret handling i denne aftale. Dertil ser vi meget positivt på, at midlerne fra puljen kommer ud og leve, hvilket vil løse de nuværende stop and go-udfordringer, samt at støttemidlerne kan understøtte forskellige ejerformer. Det her kommer til at gøre en reel forskel, siger Mads Rørvig.Puljen åbner for ansøgninger i efteråret 2025 og administreres af Vejdirektoratet.