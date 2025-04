- Udmøntning af puljemidler får flaget op og hattet til at kippe hos vognmandsorganisation

Onsdag 9. april 2025 kl: 10:12

- Det er en flot pakke, selv om ventetiden har været lang. Det ser godt ud, og jeg må sige, at minister og Folketing virkelig har leveret til vognmandserhvervet. Vi ser frem til at studere detaljerne, når dimensionsbekendtgørelsen sendes i høring inden for nærmeste fremtid, siger Erik Østergard.









Hos DTL peger fremhæver man følgende fra aftalen:

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for to- og tre-akslede lastbiler til henholdsvis 20 og 28 ton uanset lastbilernes fremdriftsteknologi

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for visse fem-akslede lastbiler fra 40 til 41 ton

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for modulvogntog (EMS1) og dobbelttrailervogntog (EMS2) til henholdsvis 64 ton (+ 4 ton) og 74 ton (+ 2 ton)

Understøttelse af forsøgs- og virksomhedsordningen for dobbelttrailere (EMS2)

Finansiering af udgifter til varigt vejslid fra 2030 og frem som følge af ovenstående effektiviseringstiltag og forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for visse syv-akslede vogntog til 58 ton

Undersøgelser af udvalgte broers bærevne og/eller højde i samarbejde med branchen og relevante kommuner som følge af den øgede vægt for visse syv-akslede vogntog og øget tilladt højde for lastbiler









- Det er også virkeligt godt, at puljen til virksomheders indkøb eller leasing af nulemissionslastbiler og drivmiddelinfrastruktur på depoter samt tilskud til destinationsladning i form af nettilslutning fremskyndes, så der kan søges 323 millioner kroner fra efteråret 2025 og 102 millioner kroner i 2026. Oprindeligt var der jo kun planlagt 125 millioner kroner for i år, siger Erik Østergaard.