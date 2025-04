Underjordiske kabler skal sikre strøm til el-tog til lufthavn

Tirsdag 8. april 2025 kl: 11:59

Af: Redaktionen

I forbindelse med elektrificeringsarbejdet af banen mellem Skalborg og Aalborg skal Banedanmark i gang med at føre strømkabler under Limfjorden, så der er kørestrøm til det kommende køreledningsanlæg nord for Limfjorden og videre ud til Aalborg Lufthavn.









Der er tale om en såkaldt underføring - en slags underjordisk passage under fjorden - hvor der skal installeres rør og tækkes strømkabler til køreledningsanlægget.









Underføringen, der bliver omkring 450 meter lang, er en del af opgraderingen af jernbanen til el-tog.









- Det er nødvendigt at lave en underboring under Limfjorden for at sikre, at der er strøm til det kommende kørestrømsanlæg nord for Limfjorden. Det er en forudsætning for, at der kan køre klimavenlige el-tog til og fra Aalborg Lufthavn, når broklappen er oppe. Projektet er derfor en væsentlig del af arbejdet med at sikre en grøn og effektiv jernbaneforbindelse fra det nordlige Jylland til det sydlige og østlige Danmark, siger Atli Runar Kristjansson, der er sektionschef i Banedanmark.





Underboring er en skånsom løsning

Selve boringen bliver foretaget i fjordbunden imellem de gamle bropiller og den eksisterende bro, og boringen vil ske fra den sydlige side og fortsætter under fjorden mod den nordlige side. Herefter vil et 450 meter langt rør blive ført igennem boringen i ét langt stykke. Strømkablerne kan herefter trækkes under Limfjorden og forbindes til det kommende køreledningsanlæg.









Løsningen tager højde for miljøet, den eksisterende havnefront og eventuelle installationer i fjordbunden.









- Vi har grundigt gennemgået de tilgængelige informationer om fjordbunden i det område, hvor vi skal bore. Og vi har valgt at lave en såkaldt underføring, fordi det er den mest skånsomme metode for miljøet. Det er et komplekst arbejde, og derfor bliver arbejdet udført med udstyr, der gør det muligt at ændre retning af boret undervejs. På den måde sikrer vi, at det når præcist frem til det ønskede sted, og samtidig undgår eventuelle forhindringer som kloakrør eller andre installationer i jorden, siger Atli Runar Kristjansson.









De forberedende arbejder går i gang i slutningen af denne uge, og selve boringen begynder kort efter påske.









Arbejdet med boringen forventes at ske i dagtimerne mes det er lyst. Når rør- og kabeltræk går i gang, sker det i én proces. Kablerne vil blive gravet ned på begge sider af Limfjorden.









Lidt om arbejdet:

Der skal etableres tre trækrør, der skal samles i ét rør på cirka 450 meter i fjordbunden

Røret bliver boret ned i fjordbunden, så det ligger 30 meter under vandoverfladen

Der bores med en diameter på 50 centimeter

Kørestrømsanlægget vil blive forsynet af strøm fra en transformerstation, der ligger i Svenstrup, syd for Aalborg





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.