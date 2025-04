Regeringen åbner for investeringer for over 4 milliarder kroner

MERE BÆREDYGTIG ENERGI:

Mandag 7. april 2025 kl: 10:18

Af: Redaktionen

Ordningen målrettes virksomheder, der producerer vindteknologi og elektrolysatorer (teknologi til Power-to-X) i Danmark samt virksomheder, som producerer nøglekomponenter til vindteknologi og Power-to-X produktion i Danmark. Derudover omfatter ordningen også tilhørende produktionen og udvinding af relaterede kritiske råmaterialer.









De 657 millioner kroner, der er afsat til direkte støtte i ordningen til udmøntning i 2025, giver mulighed for at søge om direkte tilskud til op til 15 procent af etableringsomkostningerne i et konkret projekt. Det betyder, at ordningen kan rumme investeringer for over 4 milliarder kroner.









I 2025-runden af den grønne investeringsrunde lægger SVM-Regeringen som noget nyt op til at sænke minimumsstøttebeløbet fra 10 millioner kroner til 6 millioner kroner, hvilket skal gøre det muligt for flere mindre projekter at få del i midlerne. Derudover er der tilføjet en nyt nøglekomponent ”wafers” inden for vindteknologi. Begge ændringer afhænger af statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen.









Interesserede kan læse mere her:





















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.