Havn i Skåne har fået egne vindmøller

Fredag 4. april 2025 kl: 15:12

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vindmøllernes produktion på 15 milioner kWh årligt er omkring tre gange højere, end havnens el-forbrug. Overskuddet fra vindmøllernes el-produktion bliver leveret til det øvrige el-net.Hos Trelleborgs Hamn peger man på, at EU fra 2030 stiller krav om, at havne skal have landstrømsanlæg, hvilket vil betyde, at en større del ag vindmøllernes el-produktion vil blive udnyttet af havnen.Trelleborgs Hamn har sat sig et mål om at nå et netto CO2-udslip inden 2040.Vindmøllerne er en af aktiviteterne i Trelleborgs Hamn's EU-projekt ”Green FIT 2025”, der medfinansieres af EU, og er bygget af det tyske selskab, Enercon.