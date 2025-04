El-varebil har Danmarkspremiere på transportmesse i Herning

Fredag 4. april 2025 kl: 13:15

PV5 kommer i tre karrosserityper:

Cargo - med op til 5,1 kubikmeter lastevolumen, lav læssehøjde og fleksibelt L-track fastgørelsessystem

Passenger - optimeret til komfortabel transport af passagerer - eksempelvis som taxi eller shuttle

Chassis Cab - som grundlag for skræddersyede opbygninger såsom kølebiler, tiplad med mere

PV5 Cargo kommer i flere udgaver - Standard, Long og High Roof - og tilbyder op til 5,1 kubikmeter lastevolumen og plads til to europaller

Lasthøjde på 419 mm og fleksibelt L-track fastgørelsessystem

Vehicle-to-Load (V2L) og ePTO strømudtag direkte i varerummet

Android Auto-infotainment med 12,9” touchskærm og trådløs Apple CarPlay

Flådestyring og API-adgang, så virksomheder kan koble deres systemer direkte op på bilens data

OTA-opdateringer, der holder software og systemer opdaterede uden værkstedsbesøg

Batteripakker på 43,3 / 51,5 / 71,2 kWh giver op til 400 kilometers rækkevidde og mulighed for DC- opladning fra 10-80 procent på 30 minutter

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hun fremhæver, at Kia PV5 Cargo åbner for fleksible løsninger, modulopbygning og avancerede softwaremuligheder til eksempelvis flådestyring.- Vi ser frem til at møde professionelle brugere og vise, hvordan Kia forener innovation, eldrift og brugervenlighed i én stærk erhvervsløsning, siger Lene Mejdal Iversen.Kia PV5 er den første model under Kia's nye globale erhvervsstrategi, Platform Beyond Vehicle (PBV). Produktionsmodellen blev præsenteret for første gang ved Kia EV Day 2025 i februar og er baseret på bilproducentens E-GMP.S-platform, der er en fleksibel el-bilarkitektur, der muliggør modulært design og konvertering til forskellige erhvervsbehov.PV5 Cargo er designet med udgangspunkt i Kia's designfilosofi - Opposites United - og kombinerer et robust ydre med et moderne og modulært interiør. Kabinen kan tilpasses med AddGear-systemet - et slags "byg-selv"- koncept, der lader brugeren skræddersy arbejdspladsen i bilenProduktionen foregår på Kia's nye PBV-fabrik EVO Plant i Korea, og der etableres et dedikeret konverteringscenter, der skal sikre højkvalitets specialløsninger - fabriksbygget og fuldt garantidækketKia PV5 forventes lanceret i Danmark i andet halvår af i årKia oplyser, at der senere følger en række konverteringsmodeller fra fabrikken. Herudover vil det være muligt med en række tilpasningsmuligheder i samarbejde med danske partnere.