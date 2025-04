Opbygningsopgaver fylder mere - og skubber service til naboby

Af: Redaktionen - Vi har gennem en længere periode oplevet en stigende aktivitet på vores opbyggerværksteder. Det har givet udfordringer med kapaciteten og skabt flaskehalse, som på sigt ville gå udover den høje kvalitet, som vi er kendt for at levere til vores kunder, siger Brian Pedersen, der er chef for region syd, Scania Danmark.- Samtidig ville det øge leveringstiderne, så derfor har vi set os nødsaget til at lave denne store organisationsændring, som udover at berøre mange medarbejdere også berører mange kunder, siger han videre.For kunderne betyder det, at hvis de i dag benytter Scania-værkstedet i Vojens til serviceopgaver, vil de fremadrettet blive tilknyttet værkstedet i Kolding eller Padborg.Det betyder også, at når Scania Danmark i den sydlige region samler opbygningskompetencerne i et dedikeret opbygningscenter, bliver mulighederne langt flere og kapaciteten øges betragteligt med flere ansættelser.- Ændringerne træder i kraft torsdag 1. maj og for at imødekomme den ulempe, der er ved den øgede afstand, udvider vi åbningstiderne i Kolding, så vi holder aften- og lørdagsåbent, hvilket allerede er gældende i Padborg, siger Brian Pedersen.Scania Opbygning i Ishøj og Aarhus fortsætter uændret.