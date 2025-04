To ud af tre danske søfolk bor i land- og yderkommunerne

Fredag 4. april 2025 kl: 12:39

Af: Redaktionen - Vi har rigtig mange stærke maritime miljøer med en lang historie bag sig rundt omkring i Danmark. Steder som Svendborg og Ærø emmer bare af søfart. Det skal vi holde fast i. Vi skal sikre, at der både er maritime arbejds- og ud­dan­nel­ses­plad­ser i hele landet, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier i en kommentar til rederiorganisationens analyse.- Søfarten er med til,at sikre et Danmark i bedre geografisk balance. De danske søfolk har i stor stil valgt at bosætte sig i land-og yderkommuner - ikke mindst på øerne - og bidrager med liv, lokal udvikling og økonomisk aktivitet, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Land­di­strik­ter­nes Fællesråd.- Ligeledes er de danske havne vigtige erhvervscentre og logistik-knudepunkter mange steder i landet. Endelig er de danske færger en afgørende livslinje for mange ø-samfund eller genvejs-forbindelser. Vi har alle sammen en klar interesse i, at det maritime erhverv, på tværs af hele landet, også fortsætter med at blomstre i fremtiden, siger han videre.





Aktuelt har Vækstteam for Det Blå Danmark offentliggjort sine anbefalinger til SVM-Regeringen om, hvad der skal til for, at Danmark også i de kommende årtier fastholder sin position som en af verdens største sø­fart­s­na­tio­ner. Her er uddannelse og rekruttering væsentlige indsatsområder, hvor der lægges op til både analyse og handlingsplan for nye ud­dan­nel­ses­til­tag.





- Det er vigtigt, at vi sikrer os, at dansk skibsfart også fremover har de rigtige rammevilkår, så vi kan stå knivskarpt i den globale konkurrence - også når det kommer til at uddanne fremtidens søfolk, hvor vi gerne bidrager til ideudviklingen, siger Anne H. Steffensen.





