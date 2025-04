Årets Varebil rækker i el-versionen knap 450 kilometer

Fredag 4. april 2025 kl: 10:50

Af: Redaktionen Sidste år vandt Renault Master International Van of the Year, og nu har medlemmer af Danske Motorjournalister efter en test af fire forskellige varebiler kåret Renault Master og søstermodellen Nissan Interstar, der er teknisk identiske med hinanden, som Årets Varebil 2025 i Danmark.- Renault står virkelig stærkt i disse år. Ikke alene har vi vundet de internationale priser Car of the Year de seneste to år med Renault Scenic og Renault 5. Renault Master er også International Van of the Year 2025, og med den danske titel fuldendes billedet af en Europæisk virksomhed, der designer og producerer de rigtige biler til tiden og markedet, siger Søren Hyltoft og fortsætter:- Baggrunden for den prestigefyldte titel tror jeg blandt andet skal findes i det faktum, at den nye Renault Master fås med både diesel og ren el. Og el-versionen trods sin imposante størrelse har en enestående rækkevidde på op til 446 kilometers. Dermed sætter den helt ny standard for, hvor langt man kan komme i en stor varevogn drevet på el.Med så lang en rækkevidde er der langt flere, der kan benytte sig af en varebil på el. Derfor har Renault i Danmark langt en offensiv strategi for at øge antallet af elektriske varebiler fra Renault. Hvor det sidste år var omkring 4,5 procent af de Renault varebiler, der blev solgt i Danmark, der var på el, er ambitionen for i år at nå op på 20 procent.Med kampagnen ”Sæt strøm til din forretning”, som Renault Danmark har lanceret, er antallet af leverede Renault Master-modeller ind til videre kommet op på 41 procent.Den nye Renault Master fås med både diesel og el. Hos Renault Danmark betragter man den elektriske version, som den mest nyskabende, da den sætter standarden for, hvor langt man kan få en stor elektrisk varevogn til at køre. Med sine 446 kilometers rækkevidde - angivet ifølge WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) - på et 87 kWh batteri, er den elektriske Renault Master kørt i fornt i forhold til sine konkurrenter.Master fås også med 40 kWh batteri til kørsel i nærområder. Uanset batteristørrelsen har el-motorerne i Renault Master et moment på 300 Nm til rådighed og to motorer, der yder henholdsvis 130 og 140 hk.Opladning kan ske både ved DC - og AC-opladning. Den kan lades med 130 kW DC-ladning eller 22 kW AC-ladning. 130 kW DC-ladningen giver bilen 229 km rækkevidde på 30 minutter, og med 22 kW AC lader klares opladningen fra 10 procent til 100 procent på lige under fire timer.Den nye Renault Master vil fra efteråret have V2L og V2G muligheder, hvilket betyder, at man kan oplade eksterne elementer, som powertools fra et stik i førerkabinen eller varerummet. Hvis bilen eksempelvis er opbygget som kølebil, vil man også kunne bruge bilens batteri til det formål. Ud over at kunne oplade eksterne elementer, vil man også kunne føre strøm tilbage i el-systemet.Renault og Nissan har nået et lavere energiforbrug med optimeret aerodynamisk. Bagenden er smallere end forenden for at optimere aerodynamikken og bagvinduet er asymmetrisk. I alt er modellens SCx, der betegner luftmodstandskoefficienten - mere end 20 procent lavere og betydeligt under den forrige generation. Kølerhjelmen er kortere, vinduet er placeret længere fremme og har ændret hældning, og blandt andet sidespejlene er gjort em tand mere aerodynamiske.Ud over de elektriske udgaver leverer Renault også sine Master-modeller med tre forskellige dieselmotorer på henholdsvis 130, 150 og 170 hk.Energiforbruget er lavere med 1,5 liter pr. 100 km af forbruget, hvilket betyder, at motorerne udleder 39 gram mindre CO2 pr. kørt kilometer. Der er valg mellem manuel og automatisk transmission. Automatgearet er en ny ni- trins EAG9 converter-gearkasse.Alle versioner af Renault Master er bygget på Renault's fabrik i Batilly. Motorer og gearkasser er lavet i Frankrig, batterierne bliver produceret af LG i Polen og samlet i Frankrig, og 84 procent af alle underleverandører er fra Frankrig.Master blev lanceret på det danske marked i slutningen af december.