20 kroner pr. billet skal bidrage til ny metro-linie

Søndag 30. marts 2025 kl: 16:18

Fakta fra aftalen:

Metrolinie M5 kommer til at bestå af i alt ni stationer: København H, v/Bryggebroen (ved Islands Brygge), DR Byen, v/Amagerbrogade S (ved Sundbyøster Plads), Lergravsparken, v/Prags Boulevard Øst (Kløverparken), v/Refshaleøen, v/Lynetteholm S og v/Lynetteholm N

Den nye infrastruktur har en estimeret anlægsomkostning på i alt 33,1 milliarder kroner

På sigt finansieres anlægget primært af byudvikling på Lynetteholm, indtægter fra den kollektive transport og et bidrag fra Københavns Kommune på 2,5 milliarder kroner fordelt over årene 2026-2045. På kort sigt bærer Staten omkostningerne for en andel af udgifterne til anlægget på samlet 15,6 milliarder kroner reserveret som led i aftale om Infrastrukturplan 2035. Disse midler forventes på sigt tilbagebetalt af indtægterne fra projektet

Fra 2027 indføres et tillæg på 20 kroner i 2025-priser på den kollektive transport til og fra Københavns Lufthavn. Passagerer, der rejser på pendler-, unge- og pensionistprodukter undtages fra lufthavnstillægget. Passagerer der rejser på rejsekort og skifter transportmiddel i lufthavnen vil heller ikke blive berørt af tillægget

Der indføres desuden et kvalitetstillæg på 1 krone på hele metronettet fra 2036, når 1. etape af metrolinie M5 åbner, som det kendes fra Cityringen M3

Første etape af Østlig Ringvej vil forbinde Nordhavn med Lynetteholm med forventet åbning senest i 2037

Københavns Kommune vil med aftalen desuden arbejde videre med projektet om at etablere en cykelbro mellem Østerbro og Refshaleøen

Det samlede projekt skønnes at have et samfundsøkonomisk overskud på 14,5 milliarder kroner

Af: Redaktionen Den nye metrolinie - M5 - skal køre mellem København H og Lynetteholm via det centrale Amager. Derved kommer M5 til at aflaste metrolinierne M1 ogM2 markant og bidrage til at løse udfordringerne med overfyldte metrotog mellem Nørreport og Amager. Samtidig sikrer aftalen, at det centrale Amager får metro-forbindelser. Første etape af M5 ventes at åbne i 2036 og kommer til at gå fra København H via Sundbyøster Plads til Kløverparken på det nordlige Amager tæt på Christiania.Parterne har også aftalt at anlægge første etape af en østlig ringvej fra Nordhavn til Lynetteholm på Nordamager. Det er ambitionen, at en østlig ringvej på sigt skal videreføres til Københavns Lufthavn på Amager.Både ringvej og metrolinie vil åbne for, at store områder i Københavns Østhavn på sigt kan udvikles til by-områder. Ud over Lynetteholm er det de nærliggende områder Kløverparken og Refshaleøen. Tilsammen skal østhavnen skabe boliger til 80.000 mennesker, når bydelen er færdigudbygget.Anlægget af den nye metro og første etape af den østlige ringvej primært finansieres af byudviklingen på Lynetteholm. Derudover bidrager Københavns Kommune og et tillæg på kollektive transport på 20 kroner i 2025-priser på den kollektive transport til og fra Københavns Lufthavn også til finansieringen.