Tre hold er gået videre i udbud om mere metro til Nordhavn

Fredag 28. marts 2025 kl: 16:16

Acciona Construcción, S.A. med Acciona Engineering, Niras, Egis Rail samt Weston Williamson + Partners

M.J. Eriksson A/S med LM BYG, Bravida, Artelia, C.F. Møller samt BIG

MT Højgaard Danmark A/S Rambøll samt Cobe

Af: Redaktionen I februar i år offentliggjorde Metroselskabet udbuddet på design- og anlægskontrakten efter konceptet ”tidlig entreprenørinddragelse”. I denne udbuds- og kontraktform inviterede Metroselskabet et hold bestående af entreprenør, ingeniørrådgiver og arkitekt ind i projektplanlægningen på et tidligt stadie. Formålet er at opnå et endnu bedre samarbejde på projektet, minimere projektets klimaaftryk og i sidste ende bygge en bedre metro for kunderne og byen.Der kom seks ansøgninger, og Metroselskabet har nu valgt at prækvalificere tre hold, som skal deltage i konkurrencen om at designe og bygge den nye udvidelse af linjen. De tre entreprenører med hold er:Vinderen af udbuddet forventes at blive fundet i efteråret. Derefter følger en designfase og miljøkonsekvensvurderingen. Selve byggeriet forventes påbegyndt i 2027, og målet er, at de nye stationer åbner for passagerer i 2030.