Svensk lastbil vinder grøn pris

Fredag 28. marts 2025 kl: 12:05

Af: Redaktionen

- Jeg er meget stolt over at se resultatet af denne uafhængige pressetest, der bekræfter, at vores Volvo FH Aero leverer overlegen brændstofeffektivitet samt reducerer CO2-udledning og driftsomkostninger for vores kunder hver eneste dag, siger Jan Hjelmgren, der er Head of Product Management hos Volvo Trucks, og fortsætter:









- Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle og forbedre brændstofeffektiviteten til gavn for både klimaet og transportvirksomhedernes produktivitet. Brændstofforbruget udgør en stor del af vores kunders driftsomkostninger, så vi ved, at vores indsats gør en forskel.









Årets vinder af testen blev en Volvo FH Aero med en D13-motor på 420 hk og Volvos I-Save softwarepakke samt Volvos nye CMS Kamerasystem, der sparer brændstof takket være systemets positive indvirkning på førerhusets aerodynamik. Testbilen havde et gennemsnitligt brændstofforbrug på 21,20 liter/100 km (4,72 km/liter) på testruten i normal trafik defineret af arrangøren.









- Med Green Truck-sejren har Volvo Trucks scoret et hattrick! For det første er vi det eneste mærke, der scorede fem stjerner i Euro NCAPs første sikkerhedstest for lastbiler nogensinde. Dernæst blev vi det mest solgte tunge lastbilmærke i Europa i 2024, og nu er Volvo FH Aero kåret til den mest brændstofeffektive lastbil i en uafhængig pressetest, siger Roger Alm, der er Præsident for Volvo Trucks.









Lidt om Volvo FH Aero-serien:

Volvo FH Aero-serien blev introduceret på markedet i begyndelsen af 2024 og kan kendes på et nyt og mere aerodynamisk førerhusdesign, der reducerer brændstofforbrug og CO2-emissioner med op til 5 procent i forhold til den almindelige Volvo FH

Motoren i den testede model er en D13-dieselmotor med I-Save, der er en pakkeløsning med brændstofbesparende drivline og avancerede softwareløsninger

Den nye Volvo FH Aero-serie leveres i fire versioner - FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero med gasmotor samt FH16 Aero

Diesel- og gasdrevne versioner af Volvo FH og FH Aero kan køres på bæredygtige brændstoffer som biogas, biodiesel og HVO, hvilket kan reducere CO2-emissionerne betydeligt





