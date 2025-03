Bryggeri tester el-lastbil

Fredag 28. marts 2025 kl: 10:47

Af: Redaktionen

Lastbilen er en to-akslet trækker med seks batteripakker, der giver lastbilen en rækkevidde med tingt læs på anslået 450 kilometer.









- Vi er klar med nyeste teknologi med et variabelt antal batteripakker, der skræddersyes til den enkelte kundes behov. Vi kan nu levere både trækkere og chassis opbygninger i 23 forskellige varianter med batterikapacitet på op til 623 kW og rækkevidde på op til cirka 625 kilometer. Vores nye eTruck er derfor skræddersyet til kunder, som Royal Unibrew og andre, der kører ud med varer og sagtens kan nå en dagstur indenfor de 500 kilometer, siger Søren Nybroe, der er Head of Truck sales hos MAN Truck & Bus Danmark









Han siger, at leveringen af den nye batteri-elektriske lastbil til Royal Unibrew markerer en ny æra for MAN Danmark.









- Nu begynder leveringerne af vores nyeste generation af elektriske lastbiler – en udvikling, vi har ventet længe på og glædet os til. Vores nye eTruck er ikke at sammenligne med de elektriske lastbiler, som tidligere er blevet solgt i Danmark af både egne og konkurrerende mærker, fremhæver hSøren Nybroe.









I løbet året går MAN for alvor i dialog med de mange danske kunder, der udviser interesse for elektriske lastbiler.









- Vi er i dialog med rigtig mange kunder, og vi er både glade og stolte over, at en stor og velkendt virksomhed som Royal Unibrew bliver vores første kunde. Royal Unibrew har været en tæt samarbejdspartner i mange år, og derfor er det ekstra glædeligt, at de nu også tager det næste skridt sammen med os med den første nye MAN eTruck, siger Peter Lyhr Sørensen, der er Key Account Manager Truck hos MAN Truck & Bus Danmark.









Royal Unibrew har lagt en strategi for bæredygtighed, hvor blandt andet elektrificering af transporten spiller en betydende rolle.









- Vores mål i Royal Unibrew er at blive CO2-neutrale på vores egne lokationer hurtigst muligt og at reducere den samlede forsyningskædes udledning med 60 procent inden udgangen af 2030. Vi ville gerne have gjort endnu mere og endnu tidligere, men hidtil har mulighederne på transportområdet været begrænsede - både i forhold til tilgængelighed af lastbiler, der kan tage vores tunge last over lange distancer, samt den nødvendige ladeinfrastruktur og økonomien i løsninger baseret på fornybare energikilder, siger Henriette Øllgaard, der er Group CSR Director & QA Manager hos Royal Unibrew.









MAN og Royal Unibrew har arbejdet tæt sammen i mange år, og derfor er testen af den nye batteri-elektriske trække en naturlig forlængelse.









- Vi har i mange år samarbejdet med MAN omkring lastbiler til vores last-mile-distribution i Danmark. Det er derfor oplagt, at vi nu tester MAN’s elektriske lastbil i det samme miljø, så vi kan opbygge erfaring og træffe de rigtige beslutninger for vores fremtidige flåde, siger Kristian Milert Møller, der er Logistics Director hos Royal Unibrew, og fortsætter:









- Vi arbejder målrettet på at reducere vores klima- og miljøpåvirkning fra transport gennem elektrificering, ruteoptimering, alternative transportformer som skib og tog samt andre drivmidler baseret på fornybare ressourcer. Samtidig er vi i gang med at etablere ladefaciliteter på vores terminaler i Faxe og Horsens. Alt i alt glæder vi os til at teste og opbygge erfaring sammen med MAN og vores øvrige samarbejdspartnere, så vi i fællesskab kan skabe det bedste elektriske netværk til distribution af vores varer.









Fakta om Royal Unibrews nye MAN eTruck:

To-akslet MAN eTGX med GX førerhus og seks batterier med en samlet kapacitet på 534 kW

Forventet opladningstid: Ca. 60 minutter fra 10 til 80 procent med en 500 ampere-oplader

Forventet rækkevidde med tung trailer er cirka 450 kilometer



