Rederiorganisation tager godt i mod anbefalinger fra vækstteam

Onsdag 26. marts 2025 kl: 13:16

Af: Redaktionen Vækstteamet blev nedsat af erhvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov (S) sidste år. I den forbindelse fremhævede ministeren, at Danmark er en søfartsnation i særklasse med virksomheder, der går forrest med innovative, grønne løsninger. Onsdag fremlagde Vækstteam for Det Blå Danmark så sin afrapportering, som Danske Rederier tog godt imod - og hurtigt fik understreget det, organisationen mener, erhvervsministeren, SVM-Regeringen op politikerne på Christiansborg skal lægge vægt på og arbejde videre med.- Dansk skibsfart er blandt de største og stærkeste i verden. Og det skal vi også være fremover. Det kommer ikke af sig selv. Slet ikke i disse tider, hvor den gamle verdensorden slår revner i sit fundament, og hvor skibsfart i endnu højere grad end før er kritisk infrastruktur. Derfor er det meget velkomment, at Vækstteam for Det Blå Danmark i dag har præsenteret sine anbefalinger til regeringen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.- Anbefalinger skal omsættes til politik og bane vejen for, at de mange danske rederier, marine føl­ge­virk­som­he­der, havne og andre i Det Blå Danmark fortsat har rammevilkår, der gør det muligt at bevare og udvikle Danmark som en stolt søfartsnation. Både når det kommer til den grønne omstilling men også til vækst til søs og på land, siger hun videre.Vækstteamet er kommet med 20 konkrete anbefalinger inden for 5 centrale indsatsområder:- Jeg hæfter mig blandt andet ved anbefalingerne om at gennemføre en benchmark-analyse for at sammenligne danske kon­kur­ren­ce­vil­kår med vores største konkurrenters, siger Anne H. Steffensen og fortsætter:- Det er også fornuftigt at lave en analyse af behovet for arbejdskraft i Det Blå Danmark fulgt op af en konkret handlingsplan for at løse den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som er en stor udfordring for danske re­de­ri­virk­som­he­der.Danske Rederier fremhæver også, at vækstteamet peger på vigtigheden af en offensiv dansk diplomatisk indsats for at sikre et godt resultat i den maritime organisation, IMO, under FN, hvor man senere på foråret skal blive enige om kli­ma­re­gu­le­ring af den globale skibsfart.Det er helt centralt for den globale skibsfarts grønne omstilling.Ligeledes anbefales det, at midler fra det europæiske CO2-kvotesystem ETS skal øremærkes til grøn omstilling i den maritime sektor.- Dansk skibsfart er ikke bare af stor økonomisk betydning for Danmark. Det er også et strategisk aktiv i en kompliceret og foranderlig verden - kritisk infrastruktur som bidrager til opretholdelsen af vigtige for­sy­nings­kæ­der og sikkerhed. Det er afgørende, at vi undgår strategisk afhængighed af andre lande, eksempelvis når det kommer til de grønne brændstoffer, der er helt afgørende for den grønne omstilling af vores industri, siger Anne H. Steffensen og fortsætter:- Herfra skal der lyde en stor tak til Vækstteamet for deres grundige arbejde og skarpe anbefalinger, som jeg håber, at regeringen og Folketinget lytter til og hurtigst muligt fører ud i livet.I "En grøn kurs for Det Blå Danmark" kan man læse mere om indsatsområderne og vækstteamets anbefalinger. De starter på side 18 i den 64 side lange afrapportering fra Vækstteam for Det Blå Danmark.Interesserede kan hente "En grøn kurs for Det Blå Danmark"