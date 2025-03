Nordjylland er det oplagte sted at bygge danske flådefartøjer

11 BORGMESTRE FRA DET NORDLIGE DANMARK:

Onsdag 26. marts 2025 kl: 11:33

1.000 nybyggede skibe er stævnet ud fra nord



Kvalificeret arbejdskraft koncentreret i Nordjylland



Lidt om Business Region North Denmark:



Af: Redaktionen En af mulighederne som diskuteres, er at bygge skibene helt eller delvist i Danmark, og den idé bakker de nordjyske borgmestre op.- Samfundsøkonomisk er det en god idé, at de mange milliarder, der skal investeres i nye skibe, primært bliver investeret i Danmark. Det er samtidig en mulighed for, at områder som vores vil kunne vækste og få tilført nye arbejdspladser, øge tilflytningen og det kan smitte positivt af på hele uddannelsesområdet, siger Per Bach Laursen.De nordjyske borgmestre peger på, at Nordjylland i forvejen en stærk forsvarsregion, der huser Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Jægerkorpset, Militærpolitiet, flere styrelser under Forsvarsministeriet og hjemmeværnsenheder, samt en Nato-havn og Danmarks største flådestation, så der er ifølge Per Bach Laursen god synergi i, at en del af fremtidens flåde bygges i Nordjylland.Per Bach Laursen fremhæver også, at Nordjylland har en stærk tradition for skibsbygning og har en særlig kombination af maritime kompetencer, kvalificeret og erfaren arbejdskraft - samt plads. Per Bach Laursen peger på, at der gennem tiden er bygget over 1.000 skibe på de fem værfter, der har hjemme i det nordjyske - heriblandt en række skibe til forsvaret.- Det vil være ualmindelig dumt ikke at trække på de kompetencer og erfaringer, som værfterne i Nordjylland har opbygget gennem mange år, når der skal bygges nye skibe til flåden. Det gælder også i forhold til service og vedligehold, når de er leveret, her har nordjyske skibsværfter gennem mange år leveret topklasse service til det danske forsvar, siger han.Når det gælder kvalificeret arbejdskraft inden for det maritime område, står Nordjylland ifølge borgmetrene også stærkt. Nordjylland beskæftiger ca. 9.000 medarbejdere inden for den maritime sektor og er den landsdel, der har ansat flest maritime smede, elektrikere og skibsmontører. Den fremtidige arbejdskraft - fra skibsingeniører til maskinmestre og håndværkere med speciale i maritime opgaver - uddannes på lokale uddannelsesinstitutioner, og man kan udvide uddannelseskapaciteten ganske betragteligt.- Vi har en lang tradition for omskoling og efteruddannelse af medarbejdere fra andre brancher, så de kan ansættes i den maritime sektor, og vi har succes med at rekruttere og sikkerhedsgodkende udenlandsk arbejdskraft, siger Per Bach Laursen.Lidt om Business Region North Denmark består af kommunerne: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Aalborg, Vesthimmerland, Morsø, Rebild, Mariagerfjord og Region Nordjylland.