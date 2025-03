Transportorganisation tager positivt imod udmelding om elektriske støtte til små vognmænd

Mandag 24. marts 2025 kl: 14:37

Af: Redaktionen

Der var stor interesse for at få støtte fra puljen sidste år, hvor der var fire gange så mange vognmænd, der søgte, som vognmænd, der så til sidst fik tildelt støttekroner fra puljen.









ITD peger på, at det viser, at interessen for grøn omstilling er markant - ikke mindst blandt de små og mellemstore virksomheder, der udgjorde godt 6 ud af til ansøgere.









Hos ITD har man tidligere påpeget, at puljen til grøn omstilling efter organisationens opfattelse har været præget af en række indbyggede problemer - eksempelvis omfattende dokumentationskrav og en først-til-mølle-model, der har gjort det svært for mindre vognmænd at nå at komme i betragtning, inden puljemidlerne er blevet delt ud.









ITD fremhæver, at det er afgørende, at fremtidige puljer bliver mere tilgængelige og mindre bureaukratiske at søge, så grøn omstilling ikke bliver et spørgsmål om administrationsressourcer. Hos ITD mener man, at transportministerens udmelding peger i den rigtige retning og viser, at der bliver lyttet til branchens bekymringer.









- Generelt er jeg faktisk ikke tilhænger diverse statslige støtteordninger. Vi vil gerne være en branche, der kan klare os selv. Men hvis man ønsker en hurtig omstilling af sektoren, er der brug for investeringer her og nu - og så er det altså vigtigt, at alle har en reel chance for at få andel i midlerne, siger ITD’s formand, John Agervig Skovrup.









I den forbindelse håber ITD også, at 2024 var første og sidste gang, man vil se delvist statsejede virksomheder som Postdanmark og Ørsted få andel i puljemidlerne.









- Transportbranchen består af aktører af alle størrelser, og det er naturligvis vigtigt, at de store virksomheder går foran, for de er drivere for branchen og tæller meget i det samlede klimaregnskab. Men at statsejede mastodonter også gives adgang til puljemidlerne, er dybt kritisabelt - og efterlader de små vognmænd med endnu dårlige muligheder for at komme med på vognen, siger John Agervig Skovrup.









Den store interesse for at få del i støttemidlerne understreger efter ITD's opfattelse. at der er behov for en mere ambitiøs tilgang fra politisk hold, da en succesfuld grøn omstilling ikke blot kræver gode intentioner, men også, at rammerne fungerer i praksis. Her er det helt centralt, at tilskudsordninger både er enkle, retfærdige og rammer bredt. ITD vil fortsat arbejde for, at de resterende puljemidler under Grøn Fond - der er afsat i alt 750 millioner til grøn omstilling af den tunge vejgodstransport frem til 2030 - bliver udformet med vognmændenes virkelighed for øje.









- Vi ser frem til at bidrage aktivt til det videre arbejde med at udvikle en støtteordning, der både fremmer klimaet og styrker konkurrencevilkårene for hele branchen, lyder det fra ITD.

