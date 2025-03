- Taxi-selskab med 300 tilknyttede el-biler er blevet købt op

Mandag 24. marts 2025 kl: 14:00

Bolts oplyser, at opkøbet sker som et led i selskabets strategi om at udvide tilstedeværelsen på de regulerede europæiske markeder for taxi-tjenester. Bolt får med købet af Viggo mulighed for hurtigt at lancere og ekspandere virksomhedens taxi-service i Danmark, hvor Bolts i dag tilbyder udlejning af el-cykler i København.









- Vi træder ikke ind i Danmark som en lille aktør. Vi opkøber den bedst præsterende taxivirksomhed på markedet, siger Lars Speekenbrink, der er Regional General Manager for Nordeuropa hos Bolt.









Han fremhæver, at Viggo har sat en standard med et højt serviceniveau, høj kundetilfredshed og en fuldt elektrisk flåde.









- Vi ser frem til at bygge videre på den succes. Ved at kombinere Viggo's lokale ekspertise med Bolts teknologi og ressourcer vil vi tilbyde passagererne en let tilgængelig oplevelse i høj kvalitet samtidig med, at vi skaber bedre indtjeningsmuligheder for chaufførerne.Vi kommer til at investere langsigtet i Danmark og skabe mere konkurrence, innovation. Og vi vil tilbyde bæredygtige mobilitetsløsninger til byer over hele landet, siger han videre.









Viggo blev grundlagt i 2019 og driver i dag en taxiflåde på over 300 elektriske taxier, der servicerer over 450.000 brugere i København og Aarhus.









- Viggo blev grundlagt som et mere serviceminded og bæredygtigt alternativ til den eksisterende taxibranche, og vi er stolte af, hvad vi har opnået. At blive en del af Bolt giver os mulighed for at videreføre og udbygge vores oprindelige mission til gavn for både chauffører og passagerer. Med ny teknologi, øget efterspørgsel og en fortsat forpligtelse til kvalitet, står vi sammen med Bolt endnu stærkere, siger Kenneth Herschel, der er administrerende direktør i Viggo.









Bolt har i dag aktiv inden for udlejning af el-cykler. Introduktionen af taxi-service vil ifølge Bolt skaber et transport-økosystem, hvor kunderne enkelt kan skifte mellem el-cykler og elbiler - hvilket igen vil kunne øge efterspørgslen og betyde mere travlhed for Viggo's chauffører.









Lidt om Bolt:

Bolt opererer i over 50 lande og 600 byer og tilbyder delte mobilitetstjenester - herunder taxikørsel, udlejning af el-løbehjul og el-cykler samt biludlejning

Bolt servicerer i øjeblikket over 200 millioner kunder

Godt 4,5 millioner chauffører bruger Bolt-platformen globalt

Bolt arbejder for at skubbe til overgangen fra privatejede biler til delte mobilitetsløsninger og tilbyder alternativer til ethvert transportbehov

Bolts produkter omfatter taxikørsel, udlejning af el-løbehjul og biler, levering af mad og dagligvarer samt mobilitetsløsninger til virksomheder









Lidt om Viggo:

Viggo blev grundlagt i 2019 og var den første taxitjeneste i Danmark med en 100 procent elektrisk bilflåde

Viggo har 330 elbiler, mere end 500 chauffører og 450.000 app-brugere

Viggo har en mission om at elektrificere kommerciel mobilitet i byerne samtidig med, at virksomheden leverer en gnidningsfri og mindeværdig brugeroplevelse gennem førsteklasses service og teknologi