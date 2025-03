Gassen kommer med lastbil med sikkerhedspakke

Mandag 24. marts 2025 kl: 13:54

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bilen har også motor/kabinevarmer med timer og komfortførersæde med lændestøtte til gavn for chaufførens arbejdsmiljø. På taget er der monteret to LED-blink.Slagelse Erhvervsopbygning har stået for opbygningen af den nye Renault D-Wide, som er solgt og leveret af Christian Lennett fra Renault Trucks / Volvo Truck Center Taastrup.Kosan Gascenter Slagelse er en del af Kosan Gas' landsdækkende netværk, som leverer energi til alt fra industri og landbrug til restauranter og private husstande.