Løftebeslag på 300 ton blev flyttet i løbet af en uge - transporten tog fire timer

Mandag 24. marts 2025 kl: 10:42

Af: Redaktionen Transportdelen af opgaven - der strakte sig over en uge fra den første planlægning til gennemførelsen - blev håndteret af Blue Water Shipping's Port Services-team ved hjælp af 'self-propelled modular transporters' fra selskabets egen flåde og tog fire timer.Blue Water Shipping, der har projektlast af gods, der måler og vejer noget mere end gods, der transporteres med lastbiler, betegner flytningen som en kompleks operation - ikke blot på grund af vingemonteringsløftebeslagets vægt 300 ton, men også på grund af dets størrelse med en længde på 24 meter, en bredde på 10 meter og en højde på 17 meter.Dermed skulle transporten navigere gennem snævre områder, hvor frihøjden nogle steder var på under fem centimeter.Ud over at have adgang til eget udstyr blev planlægning, konfiguration og transportberegninger udført internt, hvilket sikrede en effektiv eksekvering.Hele operationen - fra planlægning til udførelse - blev gennemført på kun en uge. Teamet undersøgte ruten grundigt og noterede de potentielle udfordringer, foretog de nødvendige justeringer af infrastrukturen og koordinerede trafikstyringen - herunder midlertidige lukninger af veje. Da alt var på plads, blev transporten udført med præcision og sikkerhed og tilbagelagde seks kilometer på havnen i Esbjerg på fire timer.Dagen efter landtransporten lastede teamet vingemonteringsløftebeslaget på det installationsskib, som skulle bruge det efterfølgende.- Operationen viser vores Port Service-teams omfattende færdigheder. Teamet sørgede for, at alt gik som planlagt. Det er et godt eksempel på, hvordan vores in-house udstyr og ekspertise skiller os ud, når det gælder håndtering af specialtransport, siger Mathias Juhl, der er Terminal Manager hos Blue Water i Esbjerg.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.