Lastbil nummer 1.000.000 er kørt ud af porten på fransk lastbilfabrik

Onsdag 19. marts 2025 kl: 13:15

Renault Magnum var en af Renault Trucks' mere markante modeller, der er blevet produceret i Bourg-en-Bresse. Her fra 1992.

Berliet heavy construction modelserie: TL8, T25, T45, og T60 (1964-1972)

Berliet construction modelserie: Berliet GLM (1964-1974), Berliet GBO (1964-1974), Berliet TLM (1965-1982), Berliet TBH (1967-1990)

Berliet militærkøretøjer serie: Berliet TBU (1964-1975), Berliet GBU (1964-1975), Berliet GBC (1965-1976), Berliet GCH (1965-1971), Berliet GBD (1973-1981)

Berliet specialkøretøjer: Berliet crane carrier (1965-1971), Berliet VIMP (brandbekæmpelse til lufthavne, 1968-1972), Berliet FF (køretøj til brandbekæmpelse i skove, 1968-1972), Berliet VXB (pansret køretøj) 1972-1976)

Fra 1970: Berliet TR 300: Med et af de første vippe-førerhuse på en heavy-duty lastbil. Den var unik og udmærkede sig ved sin chaufførkomfort og gode plads i førerhus. Berliet GR/TR modelserien introducerede en helt ny førerkabine, der blev præsenteret på Paris Motor Show i oktober 1970. I Frankrig blev GLR (1971-1986) kåret som det 20. Århundredes lastbil

Fra 1983: Produktion af Renault R Major, Renault C bygge- og anlægsmodelserien, samt G (1983-1990) og G Manager (1988-1993) serier

1990-2013: Renault AE Magnum: Den første lastbil med flat gulv og et hævet førerhus adskilt fra motoren. Designet vandt i 1991 International Truck of the Year

1996-2013: Renault Premium Route: Designet til at optimere transportørers rentabilitet. Den blev anerkendt for sin brændstofeffektivitet

2004-2013: Renault Premium Lander: En anlægsversion af Premium Route, som kombinerede komforten af en langdistancelastbil med robustheden fra et anlægskøretøj

1997: Renault Kerax: Designet til ekstreme forhold og hårdt terræn

Siden 2013: Renault Trucks T, C, og K: Med introduktionen af Euro VI- fornyede Renault Trucks sin modelserie med lastbiler optimeret til langdistancetransport (Renault Trucks T), bygge- og anlægsrelaterede opgaver (Renault Trucks C), og (Renault Trucks K)

Renault Trucks T blev i 2015 kåret som International Truck of the Year

Siden 2023: Renault Trucks E-Tech T og C: Designet til regional distribution og bygge- og anlægsopgaver i byerne, fuldender producentens 100 procent elektriske modelserie

Af: Redaktionen Et billede fra produktionen af Renault Trucks T-modeller på fabrikken i Bourg-en-Bresse i 2024.På fabrikken i Bourg-en-Bresse har Renault Trucks siden 1964 produceret lastbiler til fjerntransport og til anlægsområdet. Det startede med modeller som Berliet GBC, GLR og CBH. Senere var det blandt andet Renault Magnum-lastbilerne, der kørte ud fra produktionshallerne, og i dag er det de nyeste Renault Trucks T-modeller - også siden 2023 er det også de nyeste elektriske af slagsen, der er kørt ud af portene på fabriksanlægget.I dag producerer fabrikken i gennemsnit 25.000 køretøjer om året, og lastbil nummer 1.000.000 var en Renault Trucks T, der ud over at blive leveret til den portugisiske transportør TJA, er Renault Trucks T nummer 126.600.Siden starten i 1964 har Bourg-en-Bresse fabrikken produceret en lang række lastbilmodeller:





Produktion af Berliet-lastbiler i 1965. (Alle foto: Renault Trucks)

