Politi melder om overfald på taxi-chauffør

Mandag 17. marts 2025 kl: 12:18

Af: Redaktionen

Det viste sig at være en 18-årig mand fra byen, som virkede noget påvirket. Da betjentene tog kontakt til ham, blev han ubehagelig overfor patruljen, og derfor blev han anholdt og sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand. Han blev også sigtet efter knivloven, da betjentene fandt en kniv på ham. Han blev taget med på politistationen, hvor han fik lov at hvile ud nogle timer, inden han klokken 5.41 blev lukket ud igen.









