Rederi-koncern melder om flere passagerer og mindre gods

Torsdag 13. marts 2025 kl: 14:01

Af: Redaktionen

På fragtområdet melder DFDS om, at de samlede mængder i februar endte på 3,4 millioner lanemeter, hvilket var 3,6 procent lavere end i februar sidste år.









Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af en nedgang i mængder fra bilindustrien og en opbremsning i eksporten af fødevarer til Storbritannien fra kontinentet. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 i forlængelse af kapacitetsjusteringer på grund af øget konkurrence i én korridor.

Mængderne på Den Engelske Kanal var lavere end i 2024 som følge af hovedsageligt en dag mindre i måneden på grund af, at 2024 var skudår.









Mængderne på Østersøen og på Gibraltarstrædet var begge højere end i 2024.









I de seneste 12 måneder - 2025-24 - har DFDS samlet transporteret 41,4 millioner, hvilket er en stigning på 5,7 procent i forhold til foregående 12-måneders periode 2024-23. Justeret for ruteændringer var stigningen på 6,6 procent.









På passagerområdet oplyser DFDS, at frasalget af ruten Oslo-Frederikshavn-København i efteråret sidste år har betydet, at det samlede passagertal i februar i år lå 13,6 procent lavere sammenholdt med februar sidste år. Justeret for salget af Oslo-Frederikshavn-København lå passagertallet 4,1 procent højere.









Ifølge DFDS skyldes den justerede stigning primært flere passagerer på Gibraltarstrædet og Østersøen.









Antallet af biler var 14,5 procent lavere i februar i år end i samme måned sidste år -justeret for ruteændringer lå antallet af biler 3,9 procent lavere.









Det samlede antal passagerer er steget med 38,2 procent fra 4,8 millioner i den forudgående 12 månedersperiode til 6,6 millioner i den seneste 12 måneders periode 2025-24. Justeret for ruteændringer var stigningen 5,9 procent.









DFDS Færgemængder

Februar 2025

Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.054 3.546 3.418 -3,6 %

41.247 39.124 41.365 5,7 %



















Passager 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 211 331 286 -13,6 %

4.008 4.752 6.566 38,2 %

