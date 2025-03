Fem mænd er tiltalt for indsmugling af 818 kg kokain dumpet fra containerskib

Tirsdag 11. marts 2025 kl: 10:11

Af: Redaktionen De fem mænd - tre fra Albanien på henholdsvis 24, 34, og 38 år, en fra Kosovo på 37 år og en fra England på 44 år - er tiltalt for at indsmugle, opsamle og besidde 578 kg kokain, som 24. august 2024 blev dumpet fra et containerskib i havet ud for Langelands kyst.

Tiltalen er rejst efter, at NSK's efterforskning førte til, at politienheden i samarbejde med Fyns Politi samme nat som kokainen blev dumpet, anholdte seks mistænkte, som senere blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet ved Retten i Svendborg.





NSK beslaglagde 578 kg kokain under aktionen, hvor politiet blandt andet etablerede et kontrolpunkt på Langelandsbroen med henblik på at kontrollere biltrafikken til og fra Langeland. Efterforskningen førte til, at NSK kunne beslaglægge den hidtil største mængde kokain fundet i Danmark i forbindelse med en anholdelsesaktion.





En af de personer, der blev anholdt under aktionen, en 27-årig albansk mand, tilstod i december 2024 sin rolle i indsmuglingen af kokainen og blev idømt 15 års fængsel.







Efterforskningen i sagen har desuden ført til, at NSK i samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) har rejst tiltale for yderligere indsmuglinger til søs, begået på tilsvarende måde, forud for anholdelserne i august 2024.





Sagen er en samarbejdssag mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK). Der er endnu ikke fastsat datoer for hovedforhandlingen ved Retten i Svendborg.







- Der er tale om en helt enorm stor mængde kokain, som med stor systematik og professionalisme er smuglet til Danmark, og det ser vi selvsagt på med meget stor alvor. Når NSK i samarbejde med SSK har rejst tiltale i sagen, er det på baggrund af de beviser, som efterforskningen har tilvejebragt. Vi ser derfor frem mod den kommende hovedforhandling, hvor Retten i Svendborg skal vurdere sagens beviser, siger anklagerfuldmægtig hos NSK, Tobias Baadsgaard.





NSK sætter operativt ind

NSK er bekendt med, at den maritime grænse udnyttes til indsmugling af forsendelser af narkotika og har derfor sat ind operativt for at forstyrre og svække denne tilgang af typisk kokain til narkotikamarkedet.





I sagens efterforskning har der været fokus på tung skibstrafik, der har haft destinationer, som indebærer gennemsejling af dansk farvand, og NSK har derfor fulgt skibenes bevægelser og afsøgt danske kyststrækninger for mistænkelig aktivitet.





- Vi har set en tendens til, at kokain i større mængder overleveres til søs med henblik på indsmugling til både Danmark såvel som omkringliggende lande, og det sætter vi ind over for, når vi kan. Det viser sagen her, siger vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen.





Interesserede kan læse, hvad vi her på transportnyhederne.dk skrev om sagen i august 2024:



