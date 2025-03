Svensk lastbilproducent har leveret flest elektriske lastbiler

Onsdag 5. marts 2025 kl: 11:02

Af: Redaktionen

I løbet af året blev der registreret 1.970 elektriske Volvo-lastbiler i Europa. De fem største markeder for Volvo Trucks' elektriske lastbiler sidste år var Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Schweiz.









Markedsandelen for Volvo på hjemmemarkedet i Sverige i segmentet for tunge elektriske lastbiler var på 71 procent.









Volvo Trucks har også opnået en førende position i Nordamerika - USA og Canada - med en markedsandel i segmentet for tunge elektriske lastbiler på over 40 procent.









- Vi er stolte over at stå i spidsen for omstillingen af transport med nul-udledning. Vi har i dag en meget stærk portefølje af elektriske lastbiler til regional-, by- og anlægstransport. Vores næste elektriske lastbil på markedet vil have en rækkevidde på op til 600 kilometer på en enkelt opladning, siger Roger Alm, der er administrerende direktør for Volvo Trucks.









- Jeg vil gerne takke alle transportvirksomheder, store som små, som er pionerer og investerer i den grønne omstilling med elektriske lastbiler. Jeg er så stolt over, at kunderne vælger Volvo som deres partner på rejsen mod nul-emissioner. Jeg vil også gerne takke vores forhandlere, leverandører og kolleger i Volvo-koncernen.









Volvo Trucks startede sin serieproduktion af elektriske lastbiler i 2019 og har i dag otte batteri-elektriske lastbilmodeller i sit produktprogram. Volvo trucks har samlet set leveret over 4.800 elektriske lastbiler til kunder verden over.





