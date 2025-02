AMU-center i Nørresundby er bygget mere miljøvenligt

Fredag 21. februar 2025 kl: 15:29

Af: Redaktionen (Illustration: Dekra)Derudover er bygningen udstyret med løsninger som solpaneler og en vindturbine, der kan producere strøm til skolens køretøjer og driftsbygninger. Området rummer desuden ladestandere til personbiler, lastbiler og busser, el-køretøjer til taxi-kurser, to el-lastbiler og en el-bus til brug for dem, der skal på kursus på AMU-ceteret - og insekthoteller og arealer beplantet med vildtfrø, vandløb og meget andet til dem, der bare flyver eller går forbi.Dekra markerer åbningen af det nye AMU-center fredag 28. februar, hvor Aalborg Kommune, repræsenteret af rådmand Jan Nymark Thaysen, officielt vil klippe snoren og markere åbningen - og gæsterne kan opleve Dekra's nye elektriske lastbiler, busser og taxier samt udforske de nye, grønne faciliteter.Dekra er en non-profit organisation, hvor overskud reinvesteres i uddannelse, forskning og sikkerhed. Det er netop denne struktur, der har gjort det muligt at prioritere bæredygtighed i det nye byggeri.- Som non-profit forening er vi stolte af, at vores overskud går til projekter, der gør en reel forskel. Vores nye AMU-center er et konkret eksempel på, hvordan vi investerer i bedre uddannelsesmuligheder og innovative løsninger. Med alt fra nye elektriske køretøjer til miljøvenlige faciliteter bidrager vi ikke kun bedre vilkår for vores mange kursister, men også til en grønnere fremtid for transportbranchen, fremhæver administrerende direktør i Dekra AMU-center Nordjylland, Karsten Trend Poulsen.