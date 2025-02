Svensk lastbilproducent blev markedsleder i Europa

Onsdag 19. februar 2025 kl: 11:38

Øget markedsandel i 25 lande



Af: Redaktionen De markeder, hvor Volvo Trucks fik nyregistreret flest lastbiler i løbet af året var Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Polen og Spanien.- Vi er meget stolte over at være markedsledere i Europa. Det er et klart bevis på, at vores kunder sætter pris på brændstofeffektiviteten, sikkerheden og drifttiden på vores lastbiler og at vi har et meget attraktivt produktudbud, siger Roger Alm, der er administrerende direktør for Volvo Trucks.Globalt set øgede Volvo Trucks sin markedsandel i 25 lande i 2024. I Brasilien blev Volvo Trucks markedsleder inden for tunge lastbiler for tredje år i træk med en markedsandel på 23,7 procent. Virksomhedens flagskib, Volvo FH, var den mest solgte lastbilmodel af alle mærker i Brasilien i 2024. I Australien var Volvos markedsandel 18,2 procent. I Nordamerika (USA og Canada) havde Volvo Trucks en markedsandel på 10,5 procent.