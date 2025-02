Rederikoncern har ændret kursen i tyrkisk logistikselskab

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 18:05

Af: Redaktionen

- Vores nyligt købte tyrkiske transportvirksomhed spiller en vigtig rolle i at støtte Tyrkiets vækst som et produktionsknudepunkt og europæisk handelspartner. Der er imidlertid behov for en omfattende turnaround af virksomhedens økonomiske resultater, hvilket kræver vanskelige beslutninger. En reorganisering af virksomheden er derfor sat i gang og vi må desværre skille os af med 125 værdsatte og dygtige kontormedarbejdere, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør og koncernchef i DFDS.









Den igangværende turnaround omfatter organisatoriske, kommercielle og driftsmæssige initiativer, hvor Ekol International Transport nu opererer som en ny forretningsenhed i DFDS - Logistics Division: Türkiye & Europe South med to landeorganisationer overført til koncernens forretningsenhed Continent.









Organisationen på hovedkontoret i Istanbul er blevet gennemgået og tilpasset de aktuelle finansielle og markedsmæssige forhold, hvilket har ført til en omstrukturering, der betyder, at 125 kontormedarbejdere har mistet deres arbejde.









DFDS fokuserer de kommercielle indsatsområder på optimering af værdien af services til både de største kunder og gruppen af mindre kunder. DFDS fremhæver, at krydssalgsinitiativer har medført de første nye kontrakter.









Driftsmodellen, der styrer transportkorridorerne mellem Tyrkiet og de europæiske landeorganisationer, er blevet strømlinet for at øge fokus på balancer i varestrømme, udnyttelse af driftsaktiver og volumenvækst.









DFDS har fundet muligheder for at forbedre driftseffektiviteten og er i gang med at indarbejde dem i den daglige drift. Fokus er i første omgang på at tilpasse størrelsen af udstyrsflåden - lastbiler, trailere og containere - og gøre driften mere effektiv. Tilpasningen af udstyrsflåden omfatter salg af inaktivt udstyr og øget brug af underleverandører til kørsel. Indtil videre har DFDS solgt 278 trailere. Flere hundrede andre enheder - eksempelvis lastbiler - er planlagt til afhændelse eller udskiftning med underleverandører i 2025.









Forbedringer af driftseffektiviteten er i første omgang fokuseret på at øge servicestabiliteten af intermodale transportløsninger med kombinationer af vej-, færge- og jernbanetransport for at forbedre både omkostningseffektiviteten og kundeserviceniveauet.

