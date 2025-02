Norskejet pakkedistributør håndterede syv procent flere e-handelspakker

Fredag 14. februar 2025 kl: 09:55

Elektrisk distribution med varebiler i år



Nøgletal for Posten Bring-koncernen 2024 (2023 i parentes)

Omsætning: 24.972 millioner norske kroner (24.394 norske kroner)

Justeret driftsresultat: 906 norske kroner (716 norske kroner)

Driftsresultat (EBIT): 644 norske kroner (599 norske kroner)

Soliditetsgrad (Egenkapitalens andel af de samlede aktiver i procent): 30 (29,9)

Af: Redaktionen - Trods usikre tider har vi formået at øge pakkevolumen betydeligt i løbet af året. Den største stigning var under Black Week og julehandlen, hvor vores pakkemængder lå næsten 40 procent over sidste år, siger Bjarne Lauritsen, der er driftsdirektør hos Bring i Danmark.Bring i Danmark vil i år omstille sin flåde af varebiler til fuld elektrisk drift. I øjeblikket kører Bring elektrisk i 79 byer.- Vi har som mål at udskifte alle varevogne til el inden udgangen af 2025. Det vil betyde at vi bliver den første pakkeleverandør der tilbyder helelektriske leveringer i Danmark, siger Bjarne Lauritsen.