Interesse om støtte til behovsstyrede busser har været stor

Fredag 7. februar 2025 kl: 13:41

Det var:

Nordjyllands Trafikselskab, der får 10,8 millioner kroner til ”bus på bestilling” i Løkken/Vrå-området og ved Nibe. Projektets formål er at teste en ny platform for "bus på bestilling" i Nordjylland - specifikt i Løkken-Vrå skoledistriktet og området omkring Nibe. I dag kører tre telebusser i Løkken-Vrå og fire i Nibe med en til tre afgange morgen og eftermiddag tilpasset skolernes ringetider. Konceptet testes i to landdistrikter, hvor man bestiller kørsel via app eller telefon, og buschaufføren får tilrettelagt den mest effektive rute baseret på behovet. Projektperioden løber over 4 år

Midttrafik får 3,66 millioner kroner til ”bus på bestilling” i Syddjurs. Projektets formål er at udvikle det eksisterende koncept Flexbus til et mere attraktivt tilbud for passagererne i Syddjurs. Herunder testes blandt andet øget frekvens, reduceret bestillingstid og forskellige forenklinger i bestillingen. Samtidig afprøves nye former for kommunikation af de behovsstyrede løsninger i kommunen, som gerne skulle føre til et dybere kendskab til produkterne, samt hvordan de bruges hos langt flere borgere. Projektperioden løber over to år

Trafikselskabet Movia får 5,5 millioner kroner til udvidelse af pilotforsøg i Faxe, så nærbussen også kan køre om søndagen. Movia får delvist tilsagn, da der ikke er midler nok i puljen til at dække det fulde ansøgte beløb. Projektets formål er at forlænge pilotforsøget med nærbus i Faxe Kommune. Driftsperioden bliver udvidet til også at inkludere søndage. Movia ønsker at teste, om nærbusservice kan drives i stor skala, og om der kan være en driftsøkonomi, som ligger på niveau med udgifter til rutebunden betjening. Projektperioden løber over tre år.

Af: Redaktionen Støtten til projekter med busser, der kommer på bestilling, er i første omgang på 20 millioner kroner, der er fordelt til tre projekter, der skal bidrage til en kollektiv trafik, der kan bestilles, når der er behov.- Vi er nødt til at gøre noget nyt for at få en velfungerende kollektiv trafik uden for de store byer. Behovsstyrede busser er et af de forslag, der er kommet fra Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet, og den store søgning til puljen viser, at der er stor opbakning og interesse for denne alternative form for kollektiv trafik, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Morten Dahlin (V), der er minister for byer og landdistrikter, peger på, at bus på bestilling er en af de måder, hvorpå SVM-Regeringen forsøger at skabe bedre og mere fleksibel offentlig transport i landdistrikterne.- Jeg har som minister et erklæret mål om at skabe et Danmark i bedre geografisk balance. En væsentlig del af det er muligheder for transport, hvis man bor uden for en større by. Derfor er mit håb, at ordningen bliver en succes i lokalsamfundene, siger Morten Dahlin.Der var i alt seks ansøgere til puljen, og de søgte for samlet 49,5 millioner kroner. De tre af ansøgerne opfyldte kriterierne til at modtage midler fra puljen.Der blev med landdistriktsudspillet øremærket i alt 70 millioner kroner i to puljer til behovsstyret kollektiv transport og frivilligbusser, der køres af lokale. Midlerne til frivilligbusser blev udmøntet kort før jul.