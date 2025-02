EU støtter grønne projekter i Danmark med 94 millioner kroner

Torsdag 6. februar 2025 kl: 15:24

Modtagere af den nævnte støtte:

45,7 millioner kroner til Milence, der er et hollandsk konsortium, som vil opstille landestandere til lastbiler i Danmark (samlet støtte til projektet i EU udgør 700 millioner kroner)

33 millioner kroner til E.ON Drive til udrulning af landestandere til den lette og tunge transport i Danmark (samlet støtte til projektet i EU udgør 123 millioner kroner)

15,3 millioner kroner til Fredericia Havn til udrulning af landstrøm i containerhavnen

Af: Redaktionen Støtten fra EU-Kommissionen kommer fra DG MOVE-ordningen efter en ansøgningsrunden om CEF-midler vedrørende alternative brændstoffer i 2024. Der har været tre danske ansøgere til ansøgningsrunden, og alle tre har modtaget fuld støtte.





I januar kunne vi her på transportnyhederne.dk fortælle, at Aarhus Havn sammen med flere havne i Nordeuropa har fået EU-støtte til projekter med landstrøm. Aarhus Havn har fået 5,29 millioner euro - cirka 39,4 millioner kroner - i støtte. Støtten udgør halvdelen af den samlede pris for det planlagte landstrømsanlæg i Aarhus.

