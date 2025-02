Transportvirksomhed i Middelfart er endt som et konkursbo

Torsdag 6. februar 2025 kl: 13:19

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at advokat Anders Madsen, der har adresse i Asylgade i Odense C, er udpeget som kurator.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.





Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 4. febraur.





Ifølge CVR-registeret blev J.F Transport ApS med CVR-nummer 41403462 etableret 31. maj 2020. I det seneste afsluttede regnskabsår 2022/2023 havde virksomheden, der stod opført under branchen "Andre post- og kurertjenester" og var ejet af Jarrah Fares Agil Al-Shamla (Danmark), 12 ansatte.





Den seneste årsrapport viste et resultat før skat på minus 655.000 kroner og efter skat et resultat på minus 830.000 kroner. Egenkapitalen var på minus 1.263.000 kroner og balancen på 1.509.000 kroner.



















