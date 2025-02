Sydvestjysk havn bygger lager- og montagehal

Onsdag 5. februar 2025 kl: 12:18

Af: Redaktionen

For godt en uge siden annoncerede Esbjerg Havn, at E. Bank Lauridsen Holding A/S køber 10 procent af havnens ejendomsselskab. Nu begynder samme ejendomsselskab byggeriet af en 4.580 kvadratmeter stor hal monteret med solceller og placeret ved det tidligere "fjerde bassin".









Efter et udbud bliver det entreprenørvirksomheden Jorton, som skal stå for byggeriet, mens Esbjergvirksomheden Nicon Industries bliver første lejer i bygningen. Nicon Industries arbejder med service- og montageopgaver inden for specialiserede stålkonstruktioner og komplekse projekter i energisektoren og for maritime virksomheder.









Havnen udvikler flere arealer og bygninger

Esbjerg Havn er i gang med femte etape af sin udvidelse, som forventes færdiggjort ved udgangen af i år. Samtidigt har havnen opkøbt arealer i Måde i den østlige del af byen på vej mod Ribe. I alt omfatter havnens arealudvikling i alt 93 hektar.









Ud over den nye lagerhal har havnen gang i flere projekter, og der skal bygges flere nye lagerhaller for at imødekomme efterspørgslen.









I 2023 opførte havnen en 1.000 kvadratmeter lagerbygning til kabelopbevaring for Viking Link-projektet. På den tidligere DFDS-terminal opfører havnen i øjeblikket lagerfacilitet til rederi- og servicevirksomheden Ziton A/S, som skal stå færdigt tidligt på efteråret.









Byggeriet af de nye lagerfacilitet, som ejendomsudviklingsselskabet sætter i gang, forventes at stå færdig ved årets udgang.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.