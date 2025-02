Busser erstatter tog under sporarbejde i Vestjylland

Tirsdag 4. februar 2025 kl: 20:42

Rejsen med togbus tager længere tid

Infoside hjælper kunderne på vej



Forud for sporarbejdet peger Midtjyske Jernbaner og Midttrafik på følgende:



Rejsekort-kunder kan med fordel skifte til Rejsekort som app

Der er ingen forskel på pris og billetter, når togbusserne erstatter togene fra 1. marts

Rejsekort-kunder skal være opmærksomme på, at de skal checke ind og ud på stationerne. Der er ikke rejsekortudstyr i togbusserne

Midttrafik anbefaler, at passagerne allerede nu skifter Rejsekortet ud med Rejsekort som app. Det er muligt at overflytte sine rabattrin og rejse til samme pris. Med Rejsekort som app skal man som passager blot swipe på telefonen for at checke ind og ud

Alternativt kan passagerne købe enkeltbilletter i Rejsebillet app eller bruge kontanter i billetautomaterne på stationerne

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sporarbejdet omfatter blandt andet udskiftning af skinner, sveller og ballast på en stor del af strækningen, fordi sporet er slidt. Sideløbende bliver banen gjort klar til de tungere batteritog, og der bliver etableret ladefaciliteter i Holstebro og Skjern. Når sporarbejdet er færdigt, kan Midtjyske Jernbaner som de første i Danmark indsætte nye batteritog.Der vil køre togbusser fra alle stationer, men passagerne må forberede sig på, at rejsen med bus tager længere tid end med tog.Martha Vrist, der er direktør hos Midtjyske Jernbaner, siger, at nedlukning af togstrækningen vil være til gene for passagerne, og at det kan være besværligt.- Derfor er der i samarbejde med Midttrafik iværksat flere tiltag, der skal gøre overgangen fra tog til bus mere smidig. Kunderne kan også forvente lidt lækkert til rejsen de første par dage i busserne siger hun fortsætter:- Vi glæder os til at hilse kunderne velkommen tilbage i vores tog, når sporarbejdet er færdigt. Til den tid vil de få en meget mere behagelig rejse i de nye batteritog og med nye spor.Alle informationer om, hvornår togbusserne kører, hvor de standser og billetmuligheder er samlet på en særlig infoside - midttrafik.dk/MJBAsporarbejdeMidttrafik og Midtjyske Jernbaner opfordrer passagerne til at orientere sig om togbussernes køreplaner i god tid. Der vil være information om togbusserne i togene og på perronerne fra starten af februar.Fra lørdag 1. marts vil Midtjyske Jernbaners togpersonale være til stede på strækningen for at besvare spørgsmål og vise vej hen til togbusserne.