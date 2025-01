- Lille vognmandsforretning i Vesthimmerland er endt i Skifteretten

Onsdag 29. januar 2025 kl: 13:58

Statstidende skriver, at Skifteretten har taget virksomheden under konkursbehandling på baggrund af en konkursbegæring, som retten modtog 21. januar, og at advokat Ulrik Andreas Henriksen, der har adresse på Østre Alle i Aalborg, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 27. januar.









Vognmandsforretningen Nicolaj A. Toft Transport ApS var ifølge CVR-registeret ejet af Erik Møller Østergård og

Nicolaj Ageberg Toft.









Den seneste afsluttede og offentliggjorte årsrapport opgjort 31. december 2022 viste et resultat på minus 146.000 før skat, et minus på 102.000 efter skat, en egenkapital på 20.000 kroner og en balance på 335.000 kroner.