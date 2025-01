EU-Domstolen afviser sag om statsstøtte til dansk postselskab

Onsdag 29. januar 2025 kl: 11:54

Af: Redaktionen Sagen handler om statsstøtte, der blev givet til Post Danmark A/S i 2017, som den gang var og stadig er en del af svensk-danske PostNord. Med afvisningen har Domstolen sat et punktum sagen om statsstøtte til Post Danmark, hvor Post Danmark fik et kapitalindskud på omkring en milliard kroner og blev fritaget for moms i en årrække - kapitalindskuddet og momsfritagelsen blev godkendt af EU-Kommissionen i 2018.Efterfølgende anlagde Danske Fragtmænd A/S sag med påstand om annullation af EU-Kommissionens godkendelse.Domstolen peger på, at kapitaltilførslerne til PostNord og PostDanmark var omfattet af en aftale af oktober 2017, der bestod af tre særskilte foranstaltninger, som skulle vurderes særskilt.Som begrundelse for afvisningen giver EU-Domstolen, at Danske Fragtmænd, selv om det lægges til grund, at Post Danmark i 2017 modtog kapitaltilførslerne omtalt i aftalen af oktober 2017 og konkurrerede med sagsøgeren på markedet for posttjenester i Danmark og de nordiske lande, ikke har godtgjort, at selskabets konkurrencemæssige stilling kunne være væsentligt påvirket af kapitaltilførslerne omtalt i aftalen af oktober 2017.Retten afviser derfor sagen, idet sagsøgeren savner søgsmålskompetence, skriver EU-Domstolen.Den svensk-danske postkoncern, PostNord AB med hovedsæde i Stockholm, er ejet af den svenske og danske stat med henholdsvis 60 og 40 procent af aktierne, men med en ligelig fordeling af stemmerne.Domstolen har tidligere fundet, at Danmarks og Sveriges kapitaltilførsler til fordel for PostNord AB udgjorde ulovlig statsstøtte, som var uforenelig med det indre marked, og bestemte, at den danske og svenske stat skulle tilbagefører knap 490 millioner kroner, som PostNord AB havde fået i statsstøtte.