Langeskov-vognmand kan række langt med ny lastbil

Tirsdag 28. januar 2025 kl: 11:58

Af: Redaktionen Der er tale om en Volvo FH500 8x4 med langt chassis med eksempelvis VEB+ motorbremse, regnsensor, ACC med adaptiv fartpilot, Work Remote-fjernbetjening, I-See typografisk fartpilot, og VDS - Volvo Dynamic Steering.Bilen er opbygget med et HMF-wirehejs og en Palfinger-kran hos Fyns Karosseribyg A/S, lakeret hos Mosegaards Autolakering, mens slutklargøringen er foretaget af opbyggerteamet hos Autohuset Vestergaard A/S i Odense.





