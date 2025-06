Færgepassagererne til og fra Bornholm bliver stadig mere tilfredse - andre færgeruter når knap så højt

Mandag 2. juni 2025 kl: 13:46

Af: Jesper Christensen

Samlet set giver de rejsende deres tur med færgerne på de to ruter til og fra Bornholm en karakter på 4,4 ud af fem, hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til 2024.









Udover færgeruterne til Bornholm, er der for første gang også foretaget kundetilfredshedsmålinger på Molslinjens ruter mellem Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Her er kundetilfredsheden knap så høj, men over de 3,5 ud af 5, som er kravet i kontrakten.









Analyserne er foretaget af Analyse Danmark i marts i år og måler på fem kategorier:

Den samlede oplevelse

Personlig betjening

Rengøring

Adgang til færgen

Information og billetkøb





Interesserede kan se de tre kundetilfredshedsundersøgelse her:





























