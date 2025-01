Trafikstyrelsen har suspenderet luftfragt fra Nuuk til udlandet

Mandag 27. januar 2025 kl: 10:24

Af: Redaktionen Trafikstyrelsen vurderede 27. november sidste år den nye fragtterminal i Nuuk Lufthavn levede op til reglerne om luftfartssecurity og godkendte lufthavnen til at håndtere luftfragt til udlandet.På et tilsyn i forrige uge kunne Trafikstyrelsen imidlertid konstatere, at Greenland Airports aktuelt ikke kan leve op til det nødvendige sikkerhedsniveau på securityområdet, som kræves for at håndtere og screene luftfragt. Derfor suspenderede Trafikstyrelsen godkendelsen.Securityreglerne giver dog forsat mulighed for at fragte tidskritiske forsendelser af livsvigtige materialer - eksempelvis biomedicinske prøver fra Dronning Ingrids Hospital i Nuuk til Danmark.- Som myndighed for civil luftfart i Grønland, skal vi sikre, at fragtterminalen i Nuuk Lufthavn lever op til det niveau af sikkerhed, der er fastsat ud fra internationale regler. Det er desværre ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. Da lufthavnssecurity indbefatter en høj grad af fortrolighed, kan vi ikke gå i detaljer med, hvilke forhold omkring lufthavnens håndtering af luftfragten, der i øjeblikket er mangelfulde, siger vicedirektør i Trafikstyrelsen, Christian Vesterager.I praksis betyder suspenderingen, at Nuuk Lufthavn aktuelt ikke kan håndtere luftfragt via Air Greenland og Icelandair til København, Reykjavik og andre lufthavne unden for Grønland. Fragt fra udlandet til Nuuk Lufthavn ikke er påvirket. Luftfragt internt i Grønland er heller ikke berørt.Trafikstyrelsen oplyser, at styrelsen er i tæt dialog med Greenland Airports om, hvilke krav, der skal være opfyldt for at Nuuk Lufthavn igen kan blive godkendt til at håndtere og screene luftfragt til udlandet.Interesserede kan fine en liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland